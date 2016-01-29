CHP'li Özgür Özel, HDP'yi 'geçmişte AKP'yle işbirliği yapmakla' suçladı

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, TBMM’de yaptığı konuşmada “CHP’nin AKP ile aynı ideolojik paradigma içinde olduğu” iddiası üzerine “AKP için iltifat olabilir ama bizim için ağır bir sataşma olur hakaret kabul ederiz’’ dedi. Özel daha sonra HDP grubuna dönerek,''AKP’yle Meclis’i bypass ederek güzel günler yaşadığınız dönemde 17 - 25 Aralık’a dair tek kelime söylenmedi sizin grubunuzda. 4 + 4 + 4 yasasında açık destek verdiniz. Cumhurbaşkanı Gezi’ye ‘darbe’ diyor diye, Gezi’ye ‘darbe’ dedi genel başkanınız'' ifadelerini kullandı.