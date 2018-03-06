CHP'li Özel'den Başbakan'a Aleyna Tilki mesajı: Bi sussan bari

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başbakan Binali Yıldırım'ın seçim ittifakına yönelik açıklamalarına, “Kendileri bir ittifak kuracak, sonra yetmeyecek, dönecek öbür partilere ‘illa sen de kur' diye baskı yapacak, söz söyleyecek, sistemi ona zorlayacak. Artık oyları kepçenin dibinde kalanı ittifaka dökecek. Bunlar şeytanlık değil de nedir? Bunlar siyasi şeytanlıktır, söylenince ağırına gidiyor beyefendinin” ifadeleri ile yanıt verdi. Özel, Yıldırım'ı "Binali Bey meydanı boş buldu bir konuşmaya kalktı, hani Aleyna Tilki'nin şarkısı gibi, bütün millete ‘bir sussan bari' dedirtti ya. Ne konuşsa falso ne konuşsa hata" sözleriyle eleştirdi.