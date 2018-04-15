CHP'li Özel: BM heyetinin gitmesine saatler kala bomba yağdırdılar

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Birleşmiş Milletler heyetinin Suriye'de kimyasal saldırı yapılıp yapılmadığının araştırmasına başlamasına saatler kala ABD, Fransa ve İngiltere'nin operasyon için düğmeye bastığını, Türkiye'nin ise buna hiç tepki göstermediğini savundu. CHP Bursa İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 81 ilinde OHAL'e karşı oturma eylemi yapacaklarını söyledi. Tüm vatandaşları, şehirlerinin sembol meydanlarında yarın yapılacak oturma eylemine davet eden Özel, "Bir Fethullahçı darbe girişimini bahane ederek kendi sivil darbesini yapanlara karşı yarın direniyoruz. Düşünen insandan korkanlara karşı, kadınlardan, gençlerden, korkanlara karşı direniyoruz. Dolar düşsün isteyen, Euro düşsün isteyen OHAL'e direnmelidir. İşsizlik bitsin isteyen, eşitsizlikler ortadan kalksın isteyen OHAL'e direnmelidir" şeklinde konuştu.