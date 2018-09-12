T24 LogoT24 Logo
Haberler

CHP'li Kaya: Karma eğitimi kaldırırsanız kıyameti koparırız!

12 Eylül 2018 21:35

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, partisinin genel merkezinde "Eğitimde 12 sorun 12 çözüm" konulu basın toplantısı düzenledi. Karma eğitim tartışmalarına ilişkin Kaya, "Biz kıyameti koparmaya hazırız. Karma eğitimi kaldırırsanız bu ülkede kıyameti koparacağız. Okula giden her veli ve öğrenci ile kıyameti koparmaya biz hazırız. Sakın ola sakın Mustafa Kemal'in Cumhuriyeti ile ve onun eğitime verdiği önemle laik, demokratik, bilimsel ve çağdaş eğitimle oynamaya kalkmayın. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. İran, Irak, Suriye'de uygulanmayan Avrupa'ya örnek olmuş bir Türkiye'yi Ortaçağ karanlığına götürmeye hiç kimsenin hakkı da haddi de yok" dedi.

ETİKETLER

karmaeğitimkıyametkoparırızchpkaya

Diğer Videolar

'İzmir’in Kızları'na Sezen Aksu sürprizi: Güldüm, ağladım, üstüme anılar yağdı...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Şubat 2020

236 gündür ölüm orucunda | Grup Yorum üyesi Bölek: Açlığımıza 1 günlük açlığınızla ses olun

Koronavirüs | Yüzlerce kamyonla sokaklar dezenfekte edildi

"Erkekler bira, kadınlar kokteyl içmek zorunda mı?"

Tarihçi Emrah Safa Gürkan: Tarih ciddi bir iştir; kimse okumuyor, cahillik, vasatlık var

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

E-ticaretten dünyaya ürün satmanın püf noktaları...

Elazığ depremini çocuk yaşta evliliğin yasaklanmasına bağlayan Prof. Gencer'in...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İlk defa orijinal dili İngilizce olmayan bir yapım 'En İyi...

Yıldıray Oğur: Akıncı, ona haddini bildiren bakanlar henüz doğmamışken mücahitlerle...

Millî Savunma Bakanlığı: İdlib'de 5 asker şehit oldu ...

Metropoll Araştırma'nın son anketi: Bu pazar seçim olsa sonuç ne...

Ordu'da öğretmenler ve öğrenciler 'kardan Abdülhamit' yaptı!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

E-ticaretten dünyaya ürün satmanın püf noktaları...

Elazığ depremini çocuk yaşta evliliğin yasaklanmasına bağlayan Prof. Gencer'in...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24