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CHP'li Hakverdi: Sincan Cezaevi'nde 14 gardiyanın yaralandığı iddiası gerçek değil

22 Aralık 2018 17:10

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Ankara Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi'nde yaşanan gerilimin ardından 14 gardiyanın yaralandığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Cezaevinde hırsızlık ve cinsel suçlardan hükümlü bulunan çocukların kaldıkları koğuşlar arasında küfürleşme yaşandığını ve infaz koruma memurlarının araya girdiğini belirten Hakverdi, “Görevlilerden bir memur kafasına kaskının üzerinden darbe alması sebebiyle travma geçirebileceği şüphesi ile kontrol amaçlı Atatürk Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş. 14 infaz koruma memurunun hastaneye sevk edildiği iddiası aslında usul gereği sadece mevcut durumlarını raporlamak için sevk edilmelerinden ibaret ve bu sevkedilen infaz koruma memurlarında herhangi bir yaralanma söz konusu değil” dedi.

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