CHP'li Erdem: Hulusi Akar ile Hakan Fidan, Erdoğan'ı anayasa değişikliğinden vazgeçirmek için...

KRT TV'de Çağlar Cilara'nın sunduğu programa konuk olan CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, Genelkurmay Başkanı Akar ve MİT Müsteşarı Fidan’ın, yazar Nuri Pakdil’e, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 18 maddelik anayasa değişikliğinden vazgeçirmek için gittiklerini ileri sürdü. Erdem, anayasa değişikliğini 'FETÖ'nün hazırladığını öne sürdü. Eren Erdem şunları söyledi: “Nuri Pakdil, Recep Tayyip Erdoğan’ın güvendiği üç kişiden biridir. Hulusi Akar ile Hakan Fidan, Nuri Pakdil’e gittiler. Ben görüşmenin içeriğini anlatayım. Hulusi Akar ile Hakan Fidan bu anayasanın çok tehlikeli olduğu kanaatindeler. Özellikle de Hulusi Akar’ın Hakan Fidan ile yakın münasebeti var. 15 Temmuz öncesinden gelen bir münasebettir bu. Bu işin 15 Temmuz’un faili olan FETÖ ile ilişkili olduğu kanaatindeler. Recep Tayyip Erdoğan’a bunu ifade etmeye çalışmışlar ama dinletememişler. En son Hakan Fidan almış Hulusi Akar’ı demiş ki, ‘ya paşam bizi dinlemez ama Nuri Pakdil’i dinler, gidip konuşalım.’ Gitmiş demişler ki, ‘biz söz geçiremiyoruz, bizim sözümüz kar etmiyor ne olursun sen anlat. Bu iş çok tehlikeli. Bu anayasa memlekete çok zarar verecek. Bu anayasayı planlayanlar, hazırlayanlar 15 Temmuz’da başarılı olamayıp bunu sivil bir vesayetle başarılı hale getirmeye çalışanlardır.’ Yaptıkları iş bu anayasanın doğru olmadığını anlatmaktı.”