T24 LogoT24 Logo
Haberler

CHP'li Engin Altay oy oranını açıkladı: Erdoğan yüzde 34, İnce ise...

23 Mayıs 2018 14:37

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Altay, 24 Haziran seçimlerinde hangi adayın ne kadar oy alacağı konusunda tahminde bulundu. Fatih Altaylı'nın "Parlemento için oy tahmininiz nedir? Ne kadar kadar oy alır Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve HDP?" sorusuna karşı CHP Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay, "Öngürüm var. Cumhurhur İttifakı 42, Millet İttifakı 44, diğer partilere bir miktar oy gider. HDP'nin 12-13 oy alacağını düşünüyorum. Şimdi bugün bunu görüyorum." dedi. Altaylı'nın "İlk turda Sayın İnce ne alır? Sayın Erdoğan ne alır?" sorusuna da Altay, "Şimdi bugün seçim olsayı mı konuşuyoruz, 30 gün sonrasını mı? (Yüzde) 32 ilk turda Sayın İnce alır, 18 Akşener alır, 13 Demirtaş alır, 3 de Temel Bey alır. Ne etti orası 66." şeklinde cevap verdi. Fatih Altaylı'nın Erdoğan'ın oy oranına yönelik "Yüzde 34 mü artıyor?" ifadesine Altay, "Maalesef öyle çıkıyor. Maalesef üzgünüm ama öyle çıkıyor. Bunu yazmayı unutmayın." ifadelerini kullandı. Engin Altay'ın oy tahmininin ardından Fatih Altaylı'ya "Yayında değiliz değil mi?" diye sorması da dikkatlerden kaçmadı.

ETİKETLER

engin altayengin altay oy oranıerdoğanmuharrem ince

Diğer Videolar

Yönetmen Evrenol: Adana Sıfır Bir'in artı 13 yaş sınırı aldığı yerde Peri'ye artı 16 verilmesini kim ciddiye alır

Turizm Bakanı'nın eşinin çığ faciası yaşandığı sırada, Kars'ta gittiği eğlenceye ait görüntüler AKP'yi karıştırdı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Şubat 2020

HDP'den Meclis'teki partilere çağrı: Vangölü'nün kenarına saray yapımının konuşulacağı oturuma katılmayalım

O Tiktok fenomeni yoğun bakımda; 'reklam çekeceğiz' deyip öldüresiye dövdüler

AKUT kurucularından Yılmaz Sevgül: İnsan sesi değil, iş makineleri çığı tetikler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24