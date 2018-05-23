CHP'li Engin Altay oy oranını açıkladı: Erdoğan yüzde 34, İnce ise...

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Altay, 24 Haziran seçimlerinde hangi adayın ne kadar oy alacağı konusunda tahminde bulundu. Fatih Altaylı'nın "Parlemento için oy tahmininiz nedir? Ne kadar kadar oy alır Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve HDP?" sorusuna karşı CHP Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay, "Öngürüm var. Cumhurhur İttifakı 42, Millet İttifakı 44, diğer partilere bir miktar oy gider. HDP'nin 12-13 oy alacağını düşünüyorum. Şimdi bugün bunu görüyorum." dedi. Altaylı'nın "İlk turda Sayın İnce ne alır? Sayın Erdoğan ne alır?" sorusuna da Altay, "Şimdi bugün seçim olsayı mı konuşuyoruz, 30 gün sonrasını mı? (Yüzde) 32 ilk turda Sayın İnce alır, 18 Akşener alır, 13 Demirtaş alır, 3 de Temel Bey alır. Ne etti orası 66." şeklinde cevap verdi. Fatih Altaylı'nın Erdoğan'ın oy oranına yönelik "Yüzde 34 mü artıyor?" ifadesine Altay, "Maalesef öyle çıkıyor. Maalesef üzgünüm ama öyle çıkıyor. Bunu yazmayı unutmayın." ifadelerini kullandı. Engin Altay'ın oy tahmininin ardından Fatih Altaylı'ya "Yayında değiliz değil mi?" diye sorması da dikkatlerden kaçmadı.