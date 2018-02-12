CHP'li Altay: Afrin, AKP'nin oyuncağı değildir

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 24'üncü gününe giren, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin bölgesine yönelik başlattığı harekâtla ilgili olarak partilerinin hükümete yaptığı "Samimi olun, iç politika malzemesi yapmayın" uyarılarının çok dikkate alınmadığını savundu. CHP'li Altay, Başbakan Binali Yıldırım'ın, "Başbakan bizi Afrin'e götür" sloganlarına, "Çıkışta hazır olun Afrin'e gidiyoruz" karşılığını vermesinin çok 'küstahça bir tutum ve Mehmetçik'e ağır hakaret' olduğunu söyledi.