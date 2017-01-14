CHP’den video: Erbakan ve Türkeş, başkanlık için ne demişti?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı. “ERBAKAN'dan Milli Görüşçülere; TÜRKEŞ'ten MHP'lilere 2 dakikalık mesaj var:” şeklindeki mesajla birlikte paylaşılan videoda, hayatını kaybeden Milli Görüş’ün lideri Necmettin Erbakan ve MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in Başkanlık sistemine karşı çıkan ifadeleri yer alıyor. CHP'li Özgür Özel, bu videoyu Meclis'te anayasa değişikliği teklifinin son maddesi için görüşmeler yapılırken kürsüden dinletti.