CHP'den “Man Adası gerçekleri” belgeseli

CHP, “Man Adası gerçekleri” adında bir belgesel hazırladı. “Bu filmdeki belgelerin tamamının gerçek olduğu cumuriyet başsavcılığı tarafından resmen kabul edilmiştir” denilen belgeselde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği iddialar yer alıyor. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının vergi cenneti olarak bilinen Man Adası'na para transferi yaptıklarını iddia eden belgeleri kamuoyuna açıklamıştı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kendisine açtığı tazminat davalarını kaybetmişti.