CHP'de Genel Başkanlığa yeniden seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Huzuru vatanın bütün topraklarına yayacağız

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. Kurultay'da genel başkanlık seçimi gerçekleşti. Kemal Kılıçdaroğlu, 790 oy alarak Genel Başkanlığa yeniden seçildi. Kılıçdaroğlu, teşekkür konuşmasında "Bu ülkenin her ferdinin hakkını, hukukunu, adaletini sağlamak için her türlü mücadeleyi yapacağıma sizlere söz veriyorum" ifadesini kullandıTürkiye'nin tarihinin en zor dönemeçlerinden birini yaşadığına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, hangi siyasi görüşten olursa olsun, insanların kaygıyla Türkiye'nin bekasından, geleceğinden söz ettiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "O zaman şu soruyu hep beraber sormak zorundayız? 15 yılda Türkiye'yi bir beka sorunuyla kimler karşı karşıya getirdi. İktidardakilerin bunun hesabını vermesi lazım. Biz kendi ülkemizde barış içinde, özgürce yaşamak istiyoruz. Huzuru vatanın bütün topraklarına yayacağız" dedi.