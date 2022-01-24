CHP: Unutmayacağız, bizler var oldukça Uğur Mumcu da var olacak

24 Ocak 1993’te Ankara’da bombalı saldırı sonucu katledilen aydınlanma savunucusu, gazeteci, yazar Uğur Mumcu’nun, aramızdan ayrılışının 29. yılında CHP sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Paylaşılan video da, Uğur Mumcu'nun geçmiş konuşmalarından kesitler ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Uğur Mumcu Anıtı önünde yaptığı konuşma yer alıyor.

Kılıçdaroğlu'nun video da, "O sizden birisiydi. Halktan birisiydi. Bir Kuva-yı Milliyeciydi. Araştırmacı gazeteciliği ondan öğrendik. Karanlıklara ışık tutmayı, direnmeyi ondan öğrendik. O karanlıklara ışık tutan birisiydi. Öldüğünde arkasından çok şey söylendi. Bütün karanlıkların aydınlanacağı, faillerin yakalanacağını, asıl faillerin üzerine gidileceğini ısrarla söylediler. Asıl failler halen karanlıkta. Ona bir borcumuz var. O ölmeden önce diyordu ki, 'Vurulduk Ey Halkım Unutma, Bizi'. sözleri yer alıyor.