CHP Sözcüsü Öztrak o fotoğrafı gösterdi, ekledi: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kara para aklayan bu yabancılara neden paravan yapılıyor?

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz’ın önceki gün ‘suç gelirlerinin aklandığını bilmesine rağmen sessiz kalmak’ iddiasıyla ABD'de başlatılan soruşturma nedeniyle Avusturya'da ABD'nin talebi üzerine gözaltına alınmasına ilişkin konuşan Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye ve ABD tarafından aranan ve ABD'nin talebiyle Avusturya göz altına alınan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile verdiği pozu gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin dünkü MYK gündemiyle ilgili düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fotoğrafta Korkmaz'ın, ABD'de kara para aklama suçundan yargılanan ortaklarının da bulunduğuna dikkat çeken Öztrak, "Bu fotoğrafta olmayan, ama bu kara para aklama işinin göbeğinde olan, Amerika'da tutuklu bir başka isim daha var; Ermeni iş adamı Levon Termendzhyan. Bu kişi sonradan Lev Aslan Dermen olmuş. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılmış. Koskoca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve Türkiye Cumhuriyeti yargısının, 419 bin nüfuslu Orta Amerika ülkesi olan Belize'nin parlamentosunun ve Belize yargısının yaptığını yapamaması bizim yüreğimizi acıtıyor" dedi.

Levon Termendzhyan'ın Belize'de vatandaşlık almaya çalıştığı zaman yaşananları anlatan Öztrak, "Sezgin Baran Korkmaz'ın iş ortağı Levon Termendzhyan'ın, Belize vatandaşlığı almak için, Belize'deki bir bakana rüşvet verdiği ortaya çıkınca, Belize Parlamentosu ve yargısı ayağa kalktı ve rüşvet alan bu bakan da görevinden oluyor. Bu Sezgin Baran Korkmaz'ın iş ortağı olan Levon Termendzhyan Türkiye'de nasıl Lev Aslan Dermen oluyor? Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını nasıl alıyor?" diye sordu.

Öztrak sözlerinin devamında "İranlı Reza Zarrab oluyor Rıza Sarraf, Ermeni Levon Termendzhyan oluyor Lev Aslan Dermen. Allah aşkına kara para aklamakla suçlanan tüm bu isimler nasıl bu kadar kolay Türkiye vatandaşı oluyor? Tertemiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kara para aklayan bu yabancılara neden paravan yapılıyor? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bu iktidar için bu kadar mı ucuz? Bu kadar mı değersiz?" diye konuştu.