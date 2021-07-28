CHP Sözcüsü Öztrak: Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, gençlerimize çalınan umutlarını geri vereceğiz

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, gençlerimize çalınan umutlarını geri vereceğiz" diye konuştu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, OECD anketinden çeşitli verileri paylaştı. "Gençlerimiz sadece kendisi için değil, ailesi için de kaygılı" diyen Öztrak, şunları söyledi:

"Gençlerimiz sadece kendisi için değil, ailesi için de kaygılı. OECD anketine göre, 18-29 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 71'i önümüzdeki yıllarda ailesinin finansal durumundan kaygılı. Yüzde 77'si ise salgın döneminde hükümet daha destek olmalıydı diyor. Gençlerine umut olamayan bir ülke geleceğine de güvenle bakamaz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, gençlerimize çalınan umutlarını geri vereceğiz."