CHP'li Öztrak, Erdoğan'ın korumasına ait olduğu iddia edilen videoyu paylaşarak sordu: 128 milyar dolar nerede?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumasına ait olduğu iddia edilen videoyu paylaşarak "Bir kez daha soruyoruz; 128 milyar dolar nerede?" dedi.

Faik Öztrak, Cumhurbaşkanlığı'nda yakın koruma olduğu iddia edilen Hakan Tek isimli kişinin TikTok hesabındaki videoda yer alan para görüntülerini paylaşarak "Bir kez daha soruyoruz; 128 milyar dolar nerede?" paylaşımı yaptı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Cumhurbaşkanı koruması ve isminin de Hasan Tek olduğu iddia edilen bir kişiyle ilgili haberi alıntılayarak "Milyonluk arabalara binen ve yüzbinlerce dolar ve Avro ile video çeken bu kişi Recep Tayyip Erdoğan'ın koruması mıdır', 'Bu kişi koruma ise bu kadar parayı nereden kazanmıştır?' 'Yahut bu paralar başkalarının mıdır?' 'Öyleyse bunlar kimlerdir?" sorularını yöneltmişti.