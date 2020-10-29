CHP'nin 29 Ekim videosunu paylaşan Kılıçdaroğlu: Kurduğun Cumhuriyeti, 100. yılında demokrasi ile taçlandıracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı Atatürk ve Cumhuriyet konulu videoyu "Halkımıza söz verdik. Kurduğun Cumhuriyet'i, Cumhuriyetimizin 100. yılında demokrasi ile taçlandıracağız" diyerek yayınladı.

CHP tarafından Cumhuriyet'in 97'inci yıldönümü nedeniyle hazırlanan video yayınlandı. Türkiye'nin kurusucu Atatürk'ün TBMM'de yaptığı konuşmasına yer verilen videoyu CHP lideri Kılıçdaroğlu paylaştı.

Atatürk'ün, "Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslarıyla Türk Milletini emin ve metin bir istikbale koyduğu kadar asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur" sözlerine atıfta bulunan videoyu Kılıçdaroğlu, şu notla paylaştı:

"Halkımıza söz verdik. Kurduğun Cumhuriyet'i, Cumhuriyetimizin 100. yılında demokrasi ile taçlandıracağız. Yaşasın Cumhuriyet."