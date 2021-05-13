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CHP Nevşehir İl Başkanı: Valilik yardım kolisi dağıtmamıza izin vermedi; MHP'liler ise dağıtıyor

“Sayın Vali acaba genelgede ‘Sadece CHP’lilere uygulanır’ mı denilmektedir?"

13 Mayıs 2021 20:42

CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez, valiliğin Ülkü Ocakları’nın yardım kolisi dağıtmasına izin vermesine karşın, CHP’nin yardım kolilerinin dağıtılmasının ise izin verilmediğini açıkladı.

CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, partilerinin hazırladığı yardım kolilerinin dağıtılmasına Nevşehir Valiliği’nin izin vermediğini belirterek, konuyla ilgili Vali İnci Sezer Becel ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Gülmez, Vali Becel’in izin verilmemesine gerekçe olarak İçişleri Bakanlığı’nın genelgesini gösterdiğini ancak Ülkü Ocakları’nın ev ev dolaşarak gıda kolisi dağıttığını belirtti. Gülmez MHP’lilerin ise ramazan pidesi dağıttığını söyledi.

Gülmez, Vali Becel’e “Sayın Vali acaba genelgede ‘Sadece CHP’lilere uygulanır’ mı denilmektedir. Siz burada devleti temsil etmektesiniz. Devlet tüm kurum ve kuruluşlarıyla eşit davranır. Sizin eşitlik anlayışınız bu mu? Siz devletin valisi misiniz, yoksa iktidarın valisi mi?” diye sordu.

Kaynak: ANKA

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