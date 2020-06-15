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CHP Muğla Milletvekili Alban: Kültür ve Turizm Bakanı halka ait alanları şirketlerine peşkeş çekiyor

15 Haziran 2020 14:31

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u "halka ait alanları kendi şirketlerine peşkeş çekmekle" suçladı.

Bakan Ersoy’a ait olan Bodrum, Torba’da bulunan Voyage Oteli’nin önünden geçen sahil yolunun halkın kullanımına kapatıldığını belirten Alban, söz konusu otelin önünde vatandaşlarla birlikte bu durumu protesto etti.

"Kamuya ait alanları kendi şirketlerine peşkeş çekiyor"

Sahil yolunun halkın kullanımına yasal olmayan yollarla kapatıldığı konusunda Bakan Ersoy’u defalarca Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmalarla uyardığını kaydeden Mürsel Alban, “Sahil yolu bırakması gereken Sayın Bakan kendisine ait olan otelin önündeki imar yollarını kendi parsellerine katıp, kendi kullanımına almış. Halkın bu yoldan geçmesi yasaklanmış. Ülkeyi yöneten Bakan kamuya, halka ait yolu kendi kullanımına almış. Kültür ve Turizm Bakanı’nın görevi buraları korumak ve halkın çıkarlarını kollamaktır” dedi.

"Buraları sana yağmalatmayacağız"

Söz konusu uygulama ile Bakan Ersoy’un asli görevi olan bakanlıkta değil ancak iş adamlığında son derece başarılı olduğunu gösterdiğini öne süren CHP Muğla Milletvekili Alban, “Muğla’yı, Torba’yı, burada yer alan halkın yolunu Sayın Bakan ve onun şirketlerinden korumaya çalışıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı, Muğla’yı, Torba’ yı, kamuya ait alanları yağmalamayı, talan etmeyi, kendi şirketine peşkeş çekmeyi bırak. Buraları sana yağmalatmayacağız, talan ettirmeyeceğiz” diye konuştu.  

"Devleti şirket olarak gören zihniyet, denizi bile parselledi"

'Bakan Ersoy’un haksız ve hukuksuz bir şekilde halkın malı olan alanları işgal ettiğini' ileri süren Mürsel Alban, “Sınır tanımaz ve sorumsuz bir biçimde halka ait plajların, yolların halka kapatılması,  AKP’nin yağma ve talan düzenine turizmde kara bir örnek teşkil ediyor. Devleti şirket olarak gören zihniyet denizi bile parsellemiş durumdadır. Bu duruma asla geçit vermeyeceğiz” ifadesini kullandı. 

Kaynak: ANKA

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