CHP mitinginde, “Her yer Kandil, her yer direniş” sloganı atıldığı iddia edilmişti; “Her yer Taksim, her yer direniş” sloganının atıldığı o görüntüler

Bazı yayın organlarında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Maltepe'de düzenlediği 'Milletin Sesi' mitinginde “Her yer Kandil, her yer direniş” sloganı atıldığı iddiasıyla servis edilen görüntülerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Videonun ses kalitesi ile oynanmamış orijinal halinde vatandaşların “Her yer Taksim, her yer direniş” sloganı attığı duyuldu.

CHP'nin dün düzenlediği Maltepe mitinginde, Gezi Ailelerinin sahnede olduğu esnada "Her yer Taksim, her yer direniş" sloganının atıldığı görüntüler sosyal medyada "CHP mitinginde Her yer Kandil, her yer direniş” sloganı atıldı iddiasıyla paylaşıldı. Bunun üzerine sosyal medyada videoyla ilgili tartışmalar yaşandı. Videonun ses kalitesiyle oynandığı CHP mitinginin canlı yayınladığı kayıtlarla karşılaştırıldığında görüldü.

Orijinal yayının sesine bakıldığında atılan sloganın “Her yer Taksim, her yer direniş” şeklinde olduğu duyuldu.

"İftiradan hiç utanmıyorlar, insani hiçbir değerleri yok"

Gazeteci Timur Soykan da yapılan paylaşımlara sosyal medya hesabından tepki göstererek, "Öyle bir kötülük ki on binlerce insana "Her yer Kandil her yer direniş" sloganı attılar diye iftira atabiliyor. Yalandan, iftiradan hiç utanmıyorlar, insani hiçbir değerleri yok" dedi.

