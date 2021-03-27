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Kılıçdaroğlu, Kirazlı-Halkalı metrosunun temel atma törenine katıldı: Evlatlarımızın geleceklerini yurt dışında değil Türkiye coğrafyasında aradıkları güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz

"Güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz"

27 Mart 2021 15:48

CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte yapımı duran Kirazlı-Halkalı metro hattı inşaatı tünel kazı işlemlerinin yeniden başlatılması törenine katıldı. 

Törende açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, demokrasisi gelişmiş, insan haklarına saygılı bir ülke inşa edeceklerini söyleyerek "Evlatlarımızın geleceklerini yurt dışında değil Türkiye coğrafyasında aradıkları güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Kararlıyım, bunu mutlaka ama mutlaka birlikte yapacağız. Birlikte Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise ulaşımda raylı sistemin önemini vurgulayarak şöyle konuştu:

"İstanbul'un toplu taşıma sisteminin ana omurgasını raylı sistemlerin oluşturması gerek. Tüm diğer ulaşım sistemleriyle entegre edilmiş bir biçimde, yaya açısından kolay erişilebilir, bütün İstanbul'u sarmış raylı sistemler ağını İstanbul'a kazandırmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz" (İHA)

 

 





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