CHP'li Yüceer: Eğitimi vakıflarla boğdunuz; Ensar'la, TÜRGEV'le, TÜGVA'yla boğdunuz

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin görüşmelerinde; "Bakanlar, kadrolar değişiyor. Biri geliyor, biri gidiyor. Bütçenin nasıl harcanacağına ise her sene başka bakanın başka kadroları karar veriyor” dedi. CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ise “İktidarınızda ilköğretimden başlayarak eğitimi vakıflarla boğdunuz, Ensar’la boğdunuz, TÜRGEV’le, TÜGVA’yla boğdunuz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesi üzerinde görüşmeler sürüyor. CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, komisyonda söz alarak şunları söyledi:

"Ülkemizin geleceği olan eğitim sistemi onu bir avuç müteahhitten, inşaat sektöründen daha az önemli gören 19 yıllık AKP iktidarı döneminde maalesef can çekişiyor. OECD eğitim raporuna baktığımızda eğitimsizlikte zirvede olduğumuzu görüyoruz. Yine UNICEF’in raporunda eğitim kalitesi kategorisinde son sıralardayız. Ortaöğretim çağında okullaşma oranın en az olduğu 5 OECD ülkesi arasındayız. PISA verileri açık bir ölçüt oluşturuyor aslında. Matematiği, fiziği geçtim gerçekten ama maalesef çocuklarımız okuduklarını bile anlamaz hale getirilmiş durumda.”

"MEB YATIRIM BÜTÇESİNİN YÜZDE 10'U KADAR PAYI MAARİF VAKFI'NA AKTARILMASI GERÇEKTEN MANİDAR"

"MEB yatırım bütçesinin yüzde 10'u kadar payı Maarif Vakfı'na aktarılması manidar"

Koronavirüs salgınıyla birlikte sık sık gündeme gelen okullardaki temizlik konusuna ilişkin Yüceer, şunları söyledi:

"Temizlik personeli yok denilirken, devlet okullarına kaynak yok denilirken var olan kısıtlı kaynaklar özel sektöre, vakıflara transfer ediliyor. Millî Eğitim Bakanlığı özel okullara eğitim ve öğretim desteği olarak 6,9 milyar lira ayırabiliyor. Tek başına eğitim bütçesinden 1,5 milyara yakın parayı paralel eğitim kurumu gibi çalışan Maarif Vakfı’na aktarabiliyor. Türkiye Maarif Vakfı’nın bütçesi geçtiğimiz yıla göre yüzde 285,4 artmış. MEB yatırım bütçesinin yüzde 10’u kadar payı Maarif Vakfı’na aktarılması gerçekten manidar.”

"Eğitimi vakıflarla boğdunuz"

Yüceer, okullarda vakıfların AKP iktidarında arttığında vurgularken, "İktidarınızda ilköğretimden başlayarak eğitimi vakıflarla boğdunuz, Ensar’la boğdunuz, TÜRGEV’le, TÜGVA’yla boğdunuz… Şimdiye kadar yüzlerce vakıf kuruldu. Kaynaklar aktarıldı, destekler olundu. Ne oldu şimdiye kadar? Maarif Vakfı neymiş Afrika’da, Avrupa’da, Asya’da eğitim verilecekmiş. Türkiye’de verdiğiniz eğitimi görüyoruz. Sonuçlarını görüyoruz. Cemaat ve tarikatlar vakıf, dernek adı altında maalesef okullara yerleştiriliyor. Ben bu ısrarı da bu sevdayı da gerçekten anlamakta zorlanıyorum" sözleriyle eleştirdi.

"Bu utanç size yeter"

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Türkiye'ye ilişkin uluslararası eğitim raporlarına atıf yaparken, şunları söyledi:

"Rapor okul öncesi eğitimin eksik olduğunu, eğitim bütçesinin eksik olduğunu söylüyor. Diyorum ki öğretmenler mutsuz, eğitim bütçeniz eksik. On binlerce öğretmen atanamıyor. Sözleşmeli öğretmenler kadro bekliyor. 3600 ek gösterge problemi var ve olduğu yerde durmaya devam ediyor. Sizin istikbalimizin mimarı dediğiniz öğretmenlerimizin durumu bu. Şahlandırdığınızı zannettiğiniz ülkemiz ve 19 yıllık hükümetiniz için bu utanç size yeter" dedi.