CHP'li Yıldırım Kaya: Bu ülkenin askerlerine eziyet etmekten vazgeçin

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) yönetim kurulunun İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınması için “Başta Genel Başkan olmak üzere yönetim kurulu üyeleri görevden alındı. Yerine kayyum atandı. Baskıyla, tehditle, yıldırma politikasıyla bu ülkenin askerlerine eziyet etmekten vazgeçin” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, TESUD yönetim kurulunun İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmasını eleştirdi. Emekli askerlere baskı, tehdit ve yıldırma politikası uygulandığını belirten Kaya, şunları söyledi:

“104 amiral, hassasiyet duydukları, kendi ilgi alanındaki konuyu kamuoyuyla paylaştıkları için darbeci ilan edildiler. Milli Savunma Bakanlığı, Emekli Subaylar Derneği yöneticilerini davet etti. 104 amiralin açıklamasına karşı bir açıklama yaptıklarını ve onların açıklamasını kabul etmediklerini söylediler. Emekli Subaylar Derneği Genel Başkanı Emekli Amiral (general) Namık Kemal Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleri Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı’nın açıklamasına istinaden ‘Biz 104 amiralin kamuoyuna yaptığı açıklamayla ilgili hiçbir konuyu görüşmedik’ dedikten sonra bu dernek yönetimi hakkında bir inceleme başlatıldı ve bugün ne yazık ki başta Genel Başkan olmak üzere yönetim kurulu üyeleri görevden alındı. Yerine kayyum atandı. Baskıyla, tehditle, yıldırma politikasıyla bu ülkenin askerlerine eziyet etmekten vazgeçin.”