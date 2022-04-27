CHP'li Yavuzyılmaz: Bakan yardımcıları, çok maaş sevdasına at peşinde koşuyor

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Meclis'te yaptığı konuşmada tarım ve hayvancılık politikalarını eleştirdi. Yavuzyılmaz, Türkiye'de "tarım ve hayvancılığın bitmiş durumda" olduğunu belirterek Yüksek Komiserler Kurulu Üyesi AKP'li 4 bakan yardımcısıyla ilgili "Bakan Yardımcıları çok maaş sevdasına at peşinde koşuyor" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Yüksek Komiserler Kurulu Üyesi AKP'li 4 Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı hakkında yaptığı konuşma gündem oldu. Yavuzyılmaz, Mecliste'ki konuşmasını Twitter hesabından paylaştı. Yavuzyılmaz, paylaşımına şu notu düştü:

"AK Partili 4 Tarım ve Orman Bakan Yardımcısının 4’ü de Yüksek Komiserler Kurulu Üyesi. Ülkede tarım ve hayvancılık bitmiş, ormanlar cayır cayır yanıyor. Bakan Yardımcıları ise çok maaş sevdasına at peşinde koşuyor. Yazıklar olsun!"

Yüksek Komiserler Kurulu nedir?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 24 üncü maddesine göre Bakanlığın sürekli kurulu. Yüksek Komiserler Kurulu'nun görev ve yetkileri arasında at yarışları ve bu yarışlar üzerine düzenlenen müşterek bahisler, at ıslahı ve atçılığın teşvik edilmesi ile safkan Arap ve İngiliz atlarının soy kütüğü işlemleri konusunda çalışmalar yapmak yer alıyor.