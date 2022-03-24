CHP'li Veli Ağbaba'dan Erdoğan'a bakanlık önerisi: Bakan Nebati'nin yerine Pehlivan Yerlikaya veya Yeliz olabilir

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ekonomik krize ilişkin yorum yaparken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin görevden alınacağı iddialarına değinerek Erdoğan'a isim önerisinde bulundu. Ağbaba, "Işıltılı Nebati'nin gideceği söyleniyor. Yerine Pehlivan Yerlikaya'yı veya matematik dehası Yeliz'i getirebilir" dedi.

Isparta'ya yaptığı ziyaret sırasında yaptığı açıklamada Et ve Süt Kurumu'nun kuyrukları gerekçe göstererek yaptığı zammı eleştiren Ağbaba, "Allah akıl fikir versin. Aslında AKP yeni bir sözcü buldu. Bunu derhal hükümet sözcüsü yapsınlar. Çünkü tam da dediği gibi kuyruklar azalsın diye zam yaptılar" dedi.

Konuşmasında liyakat vurgusu yapan ve Bakan Nebati'nin "Türk Lirasının düşeceği bir yer kalmadı" sözlerini hatırlatan Ağbaba "Isparta'dan Erdoğan'a bir öneride bulunalım. Hazine ve Maliye Bakanı Yeliz olabilir. Bunların ölçüsü bu" diye konuştu.

Esnaf ziyaretinden: "42 yıllık öğretmenim, fırında çalışmazsam geçinemem"

Isparta'da esnafın zor durumda olduğunu söyleyen Ağbaba, Twitter hesabından da bir esnafla diyaloğunu paylaşarak "Isparta'da vatandaşın durumu diğer şehirlerden farklı değil. Her yerde yoksulluk var. Vatandaşa kuru ekmeği layık görenlere yazıklar olsun" dedi.

Ağbaba'ya yaşadığı zorlukları anlatan bir esnaf da "42 yıllık öğretmenim, fırında çalışmazsam geçinemem. Karı koca ve iki çocuk çalışıyoruz yine de geçinemiyoruz" ifadelerini kullandı.