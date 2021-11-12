CHP’li vekiller Kayseri’de esnafı dinledi: Vatandaş artık balığı da gramla alıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Anadolu’ya dağılan milletvekileri Kayseri’de esnaf, emekli, emekçilerle bir araya gelirken, sivil toplum örgütleri, muhtarlar ve sendikaları da ziyaret etti. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir’in ziyaret ettiği balıkçı esnafı, insanların bir kilo hamsi alacak durumunun olmadığını söylerken, “Artık vatandaş balığı da yarım kilo, gram hesabı alıyor! Çünkü gücü yok. Çocuğu istiyor tadımlık alıyor, kendini avutuyor” dedi. Bir başka esnaf ise, “Çarkımızı döndüremiyoruz. Kiralarımızı bile ödeyemeyecek duruma geldik. Kendi yağımızda kavrulup giderken giyimimizden, yediğimizden, sağlığımızdan, yaktığımız elektrikten tasarruf ediyoruz. Müşteri gelince elektriği açıyor, müşteri gidince kapatıyoruz. Bu duruma geldik. Tasarrufun son noktası, tam dibini yapıyoruz” diye konuştu. Bir vatandaş ise, “Zam, zam, zam, zam… Ne olacak böyle Allah aşkına? Zam dediğin yılda iki kez olur, üç kez olur” siteminde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Anadolu’ya dağılan Milletvekilerinden 40’ı Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Başkanlığında Kayseri’ye gitti. Aralarında CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir’in de bulunduğu heyet, esnaf, emekli, emekçilerle bir araya gelirken, sevil toplum örgütleri ile sendikaları da ziyaret etti. Kayseri meydanından başlayıp Pastırmacılar, Kazancılar, Kapalıçarşı ile 27 Mayıs, Sivas caddelerini ziyaret eden Çakırözer, Özdemir ve beraberindeki heyet bölge esnafını dinledi. Milletvekillerine CHP Melikgazi İlçe Başkanı Yakup Yılboğa ile ilçe örgütü de eşlik etti.

"Vatandaş artık balığı da gramla alıyor"

CHP heyetinin dinlediği balıkçı esnafı artık insanların gramla balık aldığını söyleyerek, “Artık vatandaş bir kilo değil, yarım kilo hamsi alıyor. Neden? Çünkü gücü kalmadı. Tadımlık alıyor, kendini kandırıyor. Ne yapacak? Çocuğu istiyor, gücü yetmiyor. 15 liraya hamsi veriyoruz. Adamın nüfusuna bakıyorsun 5 kişi. İki kiloya tekabül eder. Ama gücü yetmiyor. 750 gram alıyor” dedi.

"Fiyatları söylemeye utanıyoruz"

Çakırözer ve Özdemir’in dinlediği kapalı çarşı esnafı ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Şu anda Türkiye’nin bulunduğu durum çok kötü. 2 ay önce bir liraya, iki liraya aldığımız mal şimdi 10 lira, ödemesi direk 10 liraya çıktı. İnsanların alım gücü şu anda sıfır, alım gücü olmayınca da satamıyoruz. Artık fiyatları söyleyeme utanıyoruz. O kadar yükseldi ki sanki esnaf abartıyor, böyle bir şey yok. Esnaf burada çarkını döndürmeye çalışıyor. Baskın yapıyorlar. Ben istemez miyim burada 100 parça satayım. 2 lira kazansam şükür ederim. Onu bile kazanamıyoruz. Çarkımızı döndüremiyoruz. Kiralarımızı ödemekte zorlanıyoruz.300-350 lira ödediğim elektirik faturası şimdi 600-650 lira geliyor. Yazın bin 200 lira ödüyorum. Ben küçük esnafın. Kendi yağında kavrulan esnafız giyimimizden, yediğimizden, yaktığımız elektrikten tasarruf ediyoruz. Müşteri gelince elektiği açıyor, müşteri gidince kapatıyoruz. Bu duruma geldik. Tasarrufunen son noktası diyorlar ya dibi, tam dibini yapıyoruz. İnsanlar artık sağlığından bile fedakarlık yapıyor.”

"Emekli maaşları en az asgari ücret düzeyinde olmalı”

Milletvekilleri Çakırözer ve Özdemir ile beraberindeki heyet Türk Emekliler Derneği ile Kuaförler ve Berberler Odası’nı da ziyaret etti. Emekliler her geçen gün durumlarının kötüye gittiğini söylerken, “Bin 500 lira ile geçinmeye çalışıyoruz. Kış geldi, elektriğe, doğalgaza gelen zamlar ortada. Biz faturalarımızı mı ödeyelim, kiramızı mı ödeyelim, yoksa karnımızı mı doyuralım. Emekli maaşları en az asgari ücret düzeyinde olmalı” dedi.