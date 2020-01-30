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CHP'li vekil paylaştı; Kızılay Başkanı ile 'Tosuncuk' aynı sözleri kullanmış

30 Ocak 2020 10:45

Elazığ depreminin ardından para yardımı çağrısıyla tepki çeken Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Ensar Vakfı'na aktarılmak üzere Kızılay'a verilen 7.9 milyon dolar için Başkentgaz'ı "Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başkadır" sözleri ile savundu.

Bunun üzerine CHP Manisa Eski Milletvekili Tur Yıldız Biçer, HaberTürk ekranında Veyis Ateş'in sorularını yanıtlayan Kınık'ın “Vergiden kaçınmak” ifadelerinin daha önce kamuoyunda “Tosuncuk” olarak bilinen Çiftlik Bank'ın firari kurucusu Mehmet Aydın tarafından da kullanıldığını gösteren bir video yayınladı. 

Ne olmuştu? 

Elazığ depreminin ardından para yardımı çağrısıyla tepki çeken Kızılay, Ensar Vakfı'na dolaylı yoldan milyonlarca dolar bağışta bulundu. Bağış haberiyle ilgili Kızılay ise "Hayırsever firma, Kızılay'a bağışta bulunmuş, şart olarak eğitime destek vermek amacıyla öğrenci yurdu yapılmak üzere habere konu olan vakfa aktarılmasını istemiştir" dedi. 

Gazzetta9'dan Celal Eren Çelik'in haberine göre, KızılayEnsar Vakfı'na 7 milyon 925 bin dolar bağışta bulundu.

Habere göre Kızılay, Başkentgaz tarafından verilen bağış paralarının Ensar Vakfı'na verilmesi noktasında kuruma muvafakat verdi. Bunun üzerine Başkentgaz 29 Aralık 2017’de Ensar Vakfı'na yüklü miktarda bağış yaptı.

Kızılay'a 8 milyon dolar bağışlandığı, bağışın 75 bin dolarının Kızılay'a verildiği, geri kalan 7 milyon 925 bin doların ise Ensar Vakfı’na aktarıldığı belirtildi.

Habere göre, Başkentgaz’ın Kızılay’a gönderdiği yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Kurumunuz hesaplarına 27.12.2017 tarihinde aktarılan 8.000.000 USD'lik bağış tutarının 75.000 USD'lik kısmının derneğiniz faaliyetlerinde, kalan 7.925.000 USD bakiye tutarın ise derneğiniz ile Ensar Vakfı arasında yapılacak protokol kapsamında yurt inşaatında kullanılmasına muvafakat ettiğimizi, bu amaçla belirtilen tutarın Ensar Vakfı hesaplarına aktarılması ve yurt inşaatı sürecine ilişkin olarak Derneğinizin hukuki, mali ve idari hiçbir sorumluluğunun olmayacağını kabul ve taahhüt ederiz.”

Kızılay'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise,"Hayırsever firma, Kızılay'a bağışta bulunmuş, şart olarak eğitime destek vermek amacıyla öğrenci yurdu yapılmak üzere habere konu olan vakfa aktarılmasını istemiştir" denildi.

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