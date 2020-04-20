CHP'li vekil Aytekin, 'virüs gibi yayılıyor' dedi; Tarım Bakanı'na çağrı yaptı

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, yeni tip Koronavirüs gibi yayılan bir salgının doğada da görüldüğünü, “Zeytin Cüzzamı” nedeniyle bir milyondan fazla zeytin ağacının öldüğünü bildirdi.

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, yeni tip Koronavirüs salgını insan sağlığını tehdit ederken "Zeytin Cüzzamı"olarak bilinen ve zeytin ağaçlarını öldüren hastalığın Avrupa üzerinden gelerek hızla yayıldığını, önlem alınmazsa büyük bir tarım krizi yaşanacağı uyarısında bulundu.

Aytekin, tarımda yaşanan yeni bir salgına dikkat çekti. Covid19 salgını sonrası Avrupa üzerinden gelen ve yayılım hızı artan yeni salgının şu ana kadar zeytin üretimi yapılan ülkelerde 1 milyonu geçkin ağacı öldürdüğünü bildiren Aytekin, “Covid-19 salgını benzeri bir salgını doğada da görüyoruz. 'Zeytin Cüzzamı' olarak bilinen bu hastalık, zeytin ağaçlarını öldürerek başladı. Fakat İspanya ve Portekiz üstünde farklı ağaçlara bulaştı. Şimdi Yunanistan’ı tehdit ediyor, eğer bu virüsü durdurmak için tedbir almazsak, Corona sonrası dünyanın en büyük tarımsal kriziyle karşılaşacağız” dedi.

Aytekin, şunları söyledi:

“Dünyamız insanlık tarihi için en büyük krizlerden biri olan Covid19 salgını ile mücadele ediyorken, bir başka salgına da dikkat çekmemiz ve tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Bugün, zeytin üretimi yapılan ülkelerde ortaya çıkan Zeytin Cüzzamı son bir yılda 1 milyonu aşkın ağacın öldüğü görüldü. İlk olarak 2013 yılında görülen hastalık, son yıllarda çok ciddi yayılma göstermekte. İtalya’da ortaya çıktıktan sonra hızla İspanya ve Portekiz’e sıçrayan cüzzam, milyonlarca ağacı öldürdü. Ve son birkaç aydır zeytin ağaçlarından diğer ağaç türlerine de sıçradı. Kontrol altına alınamazsa Avrupa’daki zeytin popülasyonunun %65’ini ortadan kaldıracağı ön görülen bu salgın, tarımsal örgütleri harekete geçirmek zorunda. İnsanlık için tarihi bir dönemde olduğumuz bugünlerde bir yandan da bu krize karşı dünya çapında ortak mücadele alanı kurulması ve Covid ile mücadele gibi küresel bir işbirliği şart. Çünkü insanlık, Covid salgınını yendiğinde yeni bir tarım kriziyle karşı karşıya kalacak. Bu salgın kontrol edilemez ve ağaçlar kurtulamazsa ciddi bir kıtlık riski yaşanacaktır. Avrupa Birliği Zeytin Cüzzamı olarak bilinen Xylella ile mücadelede aşama sağlamıştı. Yalnızca İtalya, Olağanüstü Eylem Planı ilan ederek 300 milyon Avroluk bir kaynak yaratmıştı. Ancak Covid19 sebebiyle bu kaynak kısıtlandı. İnsanlık Covid krizini yendiğinde, yeni bir krizin eşiğinde duruyor. O yüzden, Tarım Bakanlığı konunun ciddiyetini anlamalı ve şu an Yunanistan’ı tehdit eden yeni dalga salgının Türkiye’ye gelmesini beklemeden derhal tedbirler almalıdır.”