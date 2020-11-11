CHP'li Utku Çakırözer: 23 kez suç duyurusunda bulunan Ayşe Tuba Arslan öldürüldü; kınayarak kadın cinayetlerini önleyemezsiniz!

T24 Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Adalet Bakanlığı görüşmelerinde 23 kez boşandığı erkek hakkında suç duyurusunda bulunan fakat korunamayarak sokak ortasında satırla katledilen Ayşe Tuba Arslan’ı hatırlattı.

Aradan bir yıl geçmesine rağmen katledilen Tuba Arslan’ın korunamamış olmasının sorumlularının hiçbirinin sorgulanmadığının ya da ceza almadığının altını çizen Çakırözer, “Eğer bu yaptırımlar uygulanabilirse, yani göz göre göre koruyamayanı cezalandırabilirsek biz gerçekten kadın cinayetlerini bitiririz ama bunu yapamazsak kadına yönelik şiddet ve cinayetler bitmez” dedi.

TBMM’de Adalet Bakanlığı bütçesi sunumunda ‘kadına yönelik her türlü şiddeti kınıyorum’ diyen Abdülhamit Gül’e Utku Çakırözer, Arslan’ın katledilmesinin ardından cebinden çıkan ‘’Beni ölünce mi koruyacaksınız?’’ yazısını hatırlatarak, ‘’Kınayarak cinayetlerin önüne geçemezsiniz” dedi.