CHP'li Turan Aydoğan: Bir halkın türkülerini yapanlar yasalarını yapanlardan güçlüdür

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, İstiklal Caddesi’nde Kürtçe müzik yaptıkları için sivil polisler tarafından engellenen 4 sokak müzisyenini ziyaret etti. Tempo tutarak müzisyenlere eşlik eden Aydoğan yaptığı açıklamada "Gençlerin yaptıkları müzik hem bir arada olma kültürümüzü güçlendiriyor, hem de burasını ekonomik ve kültürel anlamda destekliyor" dedi.

İstanbul Beyoğlu'nda polisin sokak sanatçısı müzisyenleri engellemesi tepkilere neden olmuştu. CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan da bugün İstiklal Caddesi'nde müzik yapan gençleri ziyaret edip şarkılarına eşlik ederek onlara destek oldu.

"Gençlerin özgürce müzik yapmaları bizim için çok değerli"

Öte yandan konuyla ilgili yazılı basın açıklaması yapan Aydoğan, şunları belirtti:

“Anadolu coğrafyasının en değerli hazinelerinden biri çok dilliliği ve o dillerden dökülen muhteşem türküleridir. Biz bu güzelliklerle birlikte yaşama kültürümüzü kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz de… Ben Karadenizli bir yurttaş olarak Kürtçe bir türküyü yaşattığı tüm duygularla dinleme özgürlüğüne sahibim. Kürtçe türküleri de Karadeniz türkülerini benimsediğim gibi benimsiyorum ve bu çok kültürlülükle övünüyorum. Ben sokak müzisyenlerinin kentin muhtelif yerlerinde müzik yapmalarını da ayrıca çok önemsiyorum. Genç arkadaşlarımızın özgürce müzik yapmaları bizim için çok değerli. Hepsinin emeğine ve yüreğine sağlık.

"Türküler her dilde güzeldir"

Türküler her dilde güzeldir. Dünyanın neresinden, hangi dilinden geldiği değil yaşattığı duygu önemlidir. Bu topraklarda yaşamış filozof Thales'in de söylediği gibi bir halkın türkülerini yapanlar yasalarını yapanlardan güçlüdür. Bugün bu yüzden sokak sanatçısı arkadaşlarımızla bir araya geldik ve Anadolu'nun zengin kültüründen türküleri hep beraber söyledik.

"Müzik hem bir arada olma kültürümüzü güçlendiriyor"

Beyoğlu Türkiye'nin kalbi, burası 24 saat yaşayan bir yer. Gençlerin yaptıkları müzik hem bir arada olma kültürümüzü güçlendiriyor, hem de burasını ekonomik ve kültürel anlamda destekliyor."