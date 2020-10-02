CHP'li Tuncay Özkan'dan HDP'ye yönelik gözaltılara tepki: Yapılan şey zulüm, sessiz kalırsanız zalimi onaylarsınız

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, HDP'ye yönelik gözaltılara tepki gösterdi. Sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile tepkisini dile getiren Özkan, yapılan şeyin zulüm olduğunu ve sessiz kalınmaması gerektiğini söyledi.

Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilge'nin daha yine Kobani eylemleri nedeniyle yardılandığını ve beraat aldığını hatırlatan Özkan, "Şimdi yapılan şey zulüm. Zulme sessiz kalırsanız zalimi onaylarsınız" dedi.

Videoyu, "Karşı çıkıyorum! Sırrı Süreyya Önder, Ayhan Bilgen gibi düşünen insanlara karşı adaletsizce, vicdansızca, hukuksuzca işlem yapılıyor. Yapılan zulme sessiz kalırsanız zalimi onaylamış olursunuz. Zalimi onaylamayacağım. Bu hukuksuzluk son bulmalı!" ifadeleriy paylaşan Özkan, gözaltına alınan HDP'li yönetici ve milletvekillerinin serbest bırakılması gerektiğini söyledi.