CHP'li Torun: Bizim belediyelerimizden müfettiş çıkmıyor ki, yılın 12 ayı müfettiş var

CHP’nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yönelik başlattığı ‘özel teftişe’ ilişkin, "Zaten bizim belediyelerimizden müfettiş çıkmıyor ki. Yılın 12 ayı müfettiş var zaten. Her konu didik didik ediliyor. Bir müfettişin yaptığı teftişten sonra gelen müfettiş aynı dosyayı tekrar alıyor, ‘Acaba ben bir şey bulabilir miyim, önceki müfettişin bulamadığını ben bulurum da ödüllendirilir miyim’ diye bir çaba içerisinde. Ne yaparlarsa yapsınlar, böyle bir şeyi bulamazlar. Bizim belediyelerimiz büyük bir titizlikle, özenle çalışıyor. Vatandaşın her ödediği kuruşun hakkını vererek şeffaf bir şekilde süreci yönetiyor" dedi.

“Belediyelerimiz uçuk kaçık projelerle uğraşmıyorlar”

CHP'li belediyelerin 2022 planlarına ilişkin Torun, "Aslında halk ekmekler zarar ediyor ama belediyelerimiz, -İstanbul, Ankara, Adana, Mersin- şu anda vatandaşın aile bütçesine destek olabilmek, evine ekmek girmesini sağlamak için zam yapmadılar, direniyorlar. Hem ayni hem nakdi yardımlarını sürdürecekler. Birçok belediyemiz, şu anda 2022 yatırımlarını değerlendirdi. Şunu da söylemek lazım, maalesef döviz kurunun artışı ve fiyatlardaki artışlar ciddi oranda sadece bizim belediyelerimizi değil, bütün belediyeleri etkiledi. Birçok ihale gerçekleştirilemiyor. İhaleye giren firmalar yok. Bu yönde güçlükleri var, ama bunu da aşacaklar. Bekleyen altyapı sorunları var, bunlar çözülecek. Belediyelerimiz uçuk kaçık projelerle uğraşmıyorlar. Vatandaşımızın en önemli, birinci ihtiyacı ne ise onları gerçekleştirmenin çabası içerisindeler. 2022'de de belli bir plan dahilinde bunları gerçekleştirecekler" dedi.

"Bir müfettişin yaptığı teftişten sonra gelen müfettiş aynı dosyayı tekrar alıyor"

Torun, İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yönelik özel teftişini ise şöyle değerlendirdi:

"Bu yapılan teftiş, talimatlı bir teftiş. Burada ortaya çıkacak bir şey yok. Kendileri de zaten gayet net biliyorlar. Eğer terörle ilişkili bir personel varsa onu bulmak İçişleri Bakanlığı'nın görevi. Onlar sorumluluğunu yerine getirecek. Müfettiş neye bakacak? Sonuçta oradaki çalışan gidip savcılıktan iyi hal kağıdını almış. Müfettişin araştıracağı bir konu yok burada. Eğer varsa terör örgütüyle ilişkili, sonuçta emniyet birimleri, savcılık devreye girecek ve üstüne düşen görevi yapacak. Müfettiş göndererek, konuyu takip ettiklerini, aslında burada bir olay olduğunu, onu ortaya çıkartacaklar gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Bu mümkün değil. Zaten bizim belediyelerimizden müfettiş çıkmıyor ki. Yılın 12 ayı müfettiş var zaten. Her konu didik didik ediliyor. Bir müfettişin yaptığı teftişten sonra gelen müfettiş aynı dosyayı tekrar alıyor, ‘Acaba ben bir şey bulabilir miyim, önceki müfettişin bulamadığını ben bulurum da ödüllendirilir miyim’ diye bir çaba içerisinde. Biz bunları biliyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar, böyle bir şeyi bulamazlar. Bizim belediyelerimiz büyük bir titizlikle, özenle çalışıyor. Vatandaşın her ödediği kuruşun hakkını vererek, şeffaf bir şekilde süreci yönetiyor."

“İktidarın borazancılığını yapıyor”

Torun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için söylediği "Suçluysa elbette görevinden alınmalı” sözlerini ise "Bahçeli mitilini topladı mı hala merak ediyoruz. İstanbul'a mitilini serecekti. Mitilini topladı mı merak ediyoruz. Bahçeli'nin bugüne kadar söylediği hiçbir şeyin toplumda karşılığı yok. Görüyoruz ki iktidarın söylemediğini kendisi söyleyerek bir şekilde iktidarın borazancılığını yapıyor. Ama toplum da bunun farkında. Onun oraya koyduğu hiçbir sözün toplumda karşılığı yok" diye değerlendirdi.