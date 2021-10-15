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CHP'li Tekin Bingöl: Türk Hava Kurumu'ndaki yolsuzlukları TBMM'de araştırma önergemiz AKP ve MHP'li ellerce reddedildi

"Cumhuriyet mirası THK'yi, AKP'nin göz yumduğu yolsuzluk sarmalına teslim etmeyeceğiz"

15 Ekim 2021 15:56

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, "Türk Hava Kurumu'ndaki yolsuzlukları TBMM'de araştırma önergemiz AKP ve MHP'li ellerce reddedildi" dedi. 

TBMM Genel Kurulu'nda önergeyle ilgili yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşan Bingöl, "Türk Hava Kurumu'ndaki yolsuzlukları TBMM'de araştırma önergemiz AKP ve MHP'li ellerce reddedildi. Cumhuriyet mirası THK'yi, AKP'nin göz yumduğu yolsuzluk sarmalına teslim etmeyeceğiz. Halkın iktidarında, THK'yi eski gururlu günlerine döndüreceğiz" diye yazdı. 

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