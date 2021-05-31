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CHP'li Tanrıkulu: Şimdiye kadar El Nusra ile ilgili 13, SADAT ile ilgili 5 önerge verdim, birine bile yanıt verilmedi

31 Mayıs 2021 13:27

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanırkulu, TBMM'ye geçmiş yıllardan şimdiye kadar El Nusra ile ilgili 13, SADAT ile ilgili de 1 araştırma ve 4 soru önergesi verdiğini ancak bunların hiçbirine yanıt verilmediğini söyledi. 

Gündeme ilişkin gelişmeleri Twiter'dan yaptığı yayınla değerlendiren Tanrıkulu, verdiği soru önergelerini hatırlatarak şöyle konuştu:

"El Nusra sonuç itibariyle cihatçı, terör örgütleri listesinde bir örgüt ve orada Suriye'de insanlığa karşı suç işleyen bir örgüt aynı zamanda savaş suçu işliyor ve oraya Türkiye'den silah gidiyor. Bunu bu işin içinde olan Sedat Peker açıkladı. Peki bir adım var mı? Ya Mit Tırları nedeniyle Can Dündar yazdığı haberden dolayı başına gelmedik kalmadı. Türkiye'de değil şimdi, Türkiye'de değil. Yani kendi emeğiyle yaptığı bütün mal varlığına tedbir konuldu. Evine ondan sonra diğer mal varlıklarına Türkiye'de. E şimdi teker teker bu yazılanlar doğru çıkıyor. E ne olacak peki? Ne olacak? Hiçbir adım yok bu konularda bakın hiçbir adım yargının adımı yok. Şunu da söyleyeyim: Bunların tümü kayıt altında. O nedenle bizler soru önergesi veriyoruz Parlamentoda. Parlamentonun hafızasında kalsın diye bir vesileyle burada kayıt altına almaya çalışıyoruz bütün bu insan hakları ihlallerini bir biçimiyle. Böyle ağır durumlarla karşı karşıyayız."

TIKLAYIN - Sedat Peker’in “Suriye'deki Türkmenlere benim adıma gönderilen silahlar, El-Nusracılara gidiyordu" açıklamasıyla gündeme gelen SADAT nedir?

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