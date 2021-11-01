CHP'li Tanrıkulu: Nüfusumuz 80 milyon, 1,5 milyon terör dosyası var

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Darbe döneminden daha ağır, adil işlemeyen bir yargı süreci var. Cezaevlerinde adilce yargılanmayan binlerce tutuklu var. Nüfusumuz 80 milyon 1,5 milyon terör dosyası var. Böyle bir şey olabilir mi?" var dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Karar TV'de yayınlanan, Yıldıray Oğur ve Elif Çakır'ın sunduğu bir karar ver programına konuk oldu.

Tanrıkulu, programda Kanun Hükmünde Kararname mağduriyetlerine ve adil yargılanma sorununa dikkat çekti.

Tanrıkulu, "Darbe döneminden daha ağır, adil işlemeyen bir yargı süreci var. Cezaevlerinde adilce yargılanmayan binlerce tutuklu var. Nüfusumuz 80 milyon, 1,5 milyon terör dosyası var. Böyle bir şey olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu, "Bir Cumhurbaşkanı yurttaşlarıyla bu kadar mahkemelik olmaz. Sayın Erdoğan'ın 81 ilde davası var. Mübaşirler, Çağlayan Adliyesi'nde davacı olarak, 'Recep Tayyip Erdoğan' diye bağırıyor" ifadelerini kullandı.

"AİHM'in Osman Kavala davasında verdiği 18. madde kararı, bir devlet için sabıka kaydıdır" diyen Tanrıkulu, "Erdoğan kendi gücünü yargıya göstermeye çalışıyor" diye konuştu.

Kaynak: Karar TV