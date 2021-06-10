CHP'li Tanrıkulu: Kanal İstanbul Çalıştayı Raporu, İstanbul'un yakın zamanda nasıl bir tahribat ile karşılaşacağını gösteriyor

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kanal İstanbul Çalıştay Raporu'nun sonuçlarının grafiklerle anlatıldığı bir video paylaşarak, projenin yapılması durumda karşılaşılacak sonuçlara dikkat çekti.

Kanal İstanbul'un yapımı neticesinde İstanbul'da oluşacak tahribat ve çevre sorunlarına dikkak çekilen videoyu paylaşan Tanrıkulu "İBB'nin Kanal İstanbul Çalıştayı Raporu, İstanbul'un yakın zamanda nasıl bir tahribat ile karşılaşacağını gösteriyor" dedi.