CHP'li Tanrıkulu: Helikopterle tatile giden başsavcılık Demirtaş'ın iddianamesini 1 yıldır yazmamış

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Periscope üzerinden yaptığı canlı yayında "Ankara Cumhuriyet Başsavcısı nişanlanmış, mutluluklar diliyorum ama bu insanların davranışlarına özan göstermesi lazım. Bodrum'da nişanlısıyla tatile gidiyorlar ama yalanlanmayan habere göre havaalanından otele helikopter ile gidiyor. Bu ne özensizlik!" dedi. Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş davasını örnek gösteren Tanrıkulu, "Helikopterle tatile giden başsavcılık 1 yıldır iddianamesini yazmamış. İktidar ile beraber bu kadar çok hukuksuzluğa imza atmasalar bu kadar ölçüsüz olamazlar" ifadesini kullandı.

"Bu kadar çok ölçüsüz olmalarının nedenleri var" diyen Tanrıkulu, bunu "Biliyorlar ki kendileriyle ilgili olarak herhangi bir işlem yapılamaz. Neden yapılamaz çünkü o kadar fazla hukuksuzluğa imza attılar ki, onun verdiği bir güç var ellerinde. Çünkü hükümetten gelen her şeye imza atmışlar. Hukuksuzluğun aracı haline gelmişler" sözleriyle açıkladı.

Selahattin Demirtaş davasını örnek gösteren Tanrıkulu, "20 Kasım 2018'de AİHM ihlal kararı verdi. Erdoğan aynı gün 'karar bizi bağlamaz' dedi. 20 Kasım'da sosyal medyadan görüyorsunuz Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Saray'ı ziyaret etmiş. Türkiye bu karara itiraz etti. AİHM kararından 14 gün sonra bölge adliye mahkemesi Demirtaş'ın 4 yıl 8 aylık cezasını onayladı. Çünkü Demirtaş'ın yargılandığı mahkemenin AİHM kararına uyma ihtimali vardı. Eğer uysaydı Demirtaş tahliye olacaktı" ifadesini kullandı.

Tanrıkulu, "Bu kadar hukuksuzluğa imza atan başsavcılık tabii ki ölçüsüz olur" diye konuştu. 20 Eylül 2019 tarihinden bu zamana kadar Demirtaş'ın tutuklandığı o iddiadan dolayı iddianamesiz bir şekilde tutuluyor. 1 yıldır iddianamesi yazmamış. Helikopterle tatile giden başsavcılık 1 yıldır iddianamesini yazmamış. İktidar ile beraber bu kadar çok hukuksuzluğa imza atmasalar bu kadar ölçüsüz olamazlar" sözlerini dile getirdi.