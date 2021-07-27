CHP'li Tanrıkulu, Doğan Medya'nın Demirören'e satılışını hatırlattı: Ziraat Bankası'nın yöneticileri çok açık bir biçimde bu suça ortak olmuşlardır

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Doğan Medya Grubu'nun Demirören'e satılması hakkında konuşarak, "Ziraat Bankası'nın yöneticileri çok açık bir biçimde bu suça ortak olmuşlardır" dedi.

Sezgin Tanrıkulu, Türkiye medyasındaki önemli el değiştirmelerden biri olan Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satılması hakkında yorumda bulundu. "Demirören kelepire Doğan Medya Grubunu satın aldı. Kelepir diyoruz bizim paralarımızla satın aldı" diyen Tanrıkulu, "750 Milyon dolar Ziraat Bankasından kredi kullandı ve Ziraat Bankası bu kredinin geri dönüşüyle ilgili olarak bir açıklama yapmadı. Ben yıllarca banka avukatlığı da yaptım Diyarbakır'da. Dolayısıyla bu işler konusunda da bilgi sahibiyim. Yani bir kredi verdiğiniz zaman neyi teminat alırsınız? Teminat alırken nelere dikkat edersiniz, bunlar çok önemli verilerdir. Ziraat Bankasının yöneticileri çok açık bir biçimde bu suça ortak olmuşlardır ve görevi kötüye kullanmışlardır" diye konuştu.

"Bedavaya, bizim paralarımızla Ziraat Bankasından para çekilmiş"

Sezgin Tanrıkulu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir taşınmazı verdiğiniz krediye karşılık olarak teminat olarak alabilirsiniz. Ama o taşınmazın imar durumuna mutlaka bakmak zorundasınız. Şimdi Ziraat Bankası 750 Milyon Dolar neyse onun karşılığında ne kadar kredi vermişse o taşınmazlara, Kemerburgaz'daki taşınmazlara, teminat almış. Göktürk'teki arazileri ama imar durumuna bakmamış. İmarı ile ilgili olarak Yargıda dava devam ediyor, golf sahası orası ve nitekim imar planını da idare mahkemesi iptal etti, yani spor alanı olarak kaldı. Yani tabi spor alanı olarak kalınca, imara açılmayınca da teminat boşa çıkmış oldu. E şimdi böyle bir Yargı kararı var: Bedavaya, bizim paralarımızla Ziraat Bankasından para çekilmiş. Ziraat Bankası yöneticileri imar durumuna bakmamış, imarı kesinleşmemiş bir araziyi teminat almış, o teminatla da 750 Milyon Dolara yakın bir parayı Demirören Grubuna kullandırmış, Demirören de cebinden bir lira para çıkmadan bu Doğan Grubunun bütün medyasını satın almış ve Hükümete yakın bir yayın organına dönüştürmüş."

"Görevi kötüye kullanma suçudur bu"

"Eskiden yakın mi değil mi tartışmasına fazla görmek istemiyorum. Cebinden bir tek lira para çıkmadan, Ziraat Bankasının yani bizlerin kaynaklarını kullanarak bunu yapmış. Ziraat Bankası yöneticilerine soruyoruz, açıklama yapın, yapmıyorlar. Çok açık bir biçimde söylüyorum bakın, görevi kötüye kullanma suçudur bu 750 Milyon dolar bu krediyi kullandırılanlar bakımından aynı zamanda zimmet suçudur. Geriye döner, işler ve onların bütün mal varlıkları giderir, eğer bu 750 Milyon Doları Demirören Grubundan tahsil edemezlerse ve yeni teminatlarla krediyi güçlendirmezlerse. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bunu sormaya devam edeceğiz. Neden? Aynı Demirören Medyasına bağlı kuruluşlar CNN filan cevap hakkımızı kullanamadığımız ortamda, halen bizim aleyhimizde algı operasyonu yapıyorlar ve her gün bizimle, benimle ilgili olarak yayınlara ortak oluyorlar. Bunun 1. derecede sorumlusu Demirören'dir, bizzat. Ekranlarını bu şekilde bizim aleyhimize kullandıran Demirören'in kendisidir. Ve bu işlerin peşinde olduğumuzu da ve peşini bırakmayacağımızı da bir kez daha ifade ediyorum."