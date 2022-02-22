CHP’li Tanrıkulu: Ana dil yasaklanamaz, horlanamaz, aşağılanamaz

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP grup önerisinde yaptığı konuşmada “Ana dil yasaklanamaz, ana dil horlanamaz, ana dil aşağılanamaz” dedi.

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, tarafından “21 Şubat Uluslararası Anadili Günü” vesilesiyle, dil temelli kısıtlamaların ve hak ihlallerinin sona erdirilmesi, anadil eğitimi önündeki tüm engellerin kaldırılması, dillerin korunması, yaşatılması ve yeni nesillere güvenle aktarılmasının sağlanması amacıyla verilen Araştırma önergesi Genel Kurul’da görüşüldü.

CHP Grubu adına söz alan Sezgin Tanrıkulu “Türkçe ortak ve resmî dilimiz ama sonuçta bu kadim topraklarda Türkçe’nin dışında yurttaşlarımızın konuştuğu birçok ana dili var ve bu ana diliyle ilgili sorunlar da Adalet ve Kalkınma Partisinin icat ettiği sorunlar değil ama Adalet ve Kalkınma Partisi’nin çözmediği, devam ettirdiği sorunlar, böyle bilinmesi lazım. Ana dili yasaklanamaz, ana dili horlanamaz, ana dili aşağılanamaz; aksine yurttaşlarımızın ana dilini geliştirmelerini ve ana dili ortamlarında yaşamlarını yürütmeleri için, hizmet almaları için, ana dilinde eğitimini almaları için devletin, kamunun hizmet sunması lazım ama böyle mi?” ifadelerini kullandı.

'‘Ajandada günleri, haftaları ve ayları Kürtçe yazdık diye soruşturma açıldı’'

12 Eylül darbesinden sonra 2932 sayılı yasa çıkarıldığını hatırlatan Tanrıkulu, şöyle devam etti:

“Ama o yasa tam on iki yıl ayakta kaldı, on iki yıl ve Kürtçeyle ilgili herhangi bir özel ortamda bile konuşmak mümkün değildi. Ben sıkıyönetim mahkemesinde avukatlık yaptım. Mehdi Zana bu yasaya tepki için mahkemede kendisini Kürtçe tanıtmak istedi. Mahkeme başkanı duruşma zaptında ‘Sesler çıkarıyor’ dedi, dilini yazmamak için ‘Sesler çıkarıyor’ dedi ve kendisi dayakla salondan atıldı; sene 1987. Şimdi aynı şey bu Mecliste de yapılıyor, Kürtçe’nin adı geçmiyor, ‘x, x, x…’ geçiyor. Aradan geçen bunca zaman var, bu Mecliste de bu yapılıyor aynı zamanda, dilin adı yazılmıyor. Diyarbakır Barosu Başkanlığı yaptım, aynı dönemde beraber çalıştığımız Grup Başkan Vekili var, Halkların Demokratik Partisinden Meral Danış Beştaş; beraber yargılandık. Neden yargılandık biliyor musunuz? Aynen bu yasaya muhalefetten. Sizin iktidarınız döneminde, sizin Adalet Bakanınız izin verdi. Bir ajanda ya, avukatlara dağıttığımız ajandada günleri, haftaları ve ayları Kürtçe yazdık, Türkçe’nin yanında. Bundan dolayı hakkımızda soruşturma açıldı.”

‘'Ya, vicdanınız kurusun gerçekten ya’'

DİAYDER davasına da değinen Tanrıkulu, şunları dile getirdi:

“Daha dün, bakın daha dün, İstanbul’da bir duruşma izledim, DİAYDER davası, din alimlerinin davası, birçok milletvekili de izledi; Kürt mele ve seydalar. Arkadaşlar, bakın, sizin iktidarınızda Kürtçe suç dili olarak görülmeye devam ediyor. İddianamede ne var? Bakın, okuyacağım. Sayın Başkanım, çok özür dilerim ama bakın ne var?” dedi. Tanrıkulu’nun DİAYDER iddianamesinden okuduğu “civak”, “bavermend”, “jiyan”, “rumet”, “parastin”, “cûda” kelimeleri x olarak geçerken, “Heja”, “Armanç”, “taybet” kelimeleri özel isim olduğu için olduğu gibi geçti. Tutanaklarda şöyle yer aldı: “ …’(x) Armanç ‘xx’ Taybet ‘…’(x) Bunlar, iddianamede yazılmış. Ne deniliyor biliyor musunuz bu iddianamede? Deniliyor ki: ‘Bunlar Kürtçe’de gündelik hayatta kullanılan kelimeler değil. Bu mele ve seydalar, hutbelerinde bu kelimeleri kullanarak örgüt propagandası yapıyorlar.’ Ya, vicdanınız kurusun gerçekten ya!”

‘'Savcıdan hesap soracak mısınız?’'

Tanrıkulu, sözlerine şöyle devam etti:

“Heja bu sıralarda milletvekilliği yapmış, bakanlık yapmış Şerafettin Elçi’nin oğlunun adıdır. Kaç yaşında biliyor musunuz? 60 küsur yaşında. Armanç kimin adıdır biliyor musunuz? Yusuf Ekinci’nin oğlunun adıdır. Kaç yaşında biliyor musunuz? Yusuf Ekinci faili meçhul olarak öldürülen avukat, 50 yaşındadır. Taybet kimdir biliyor musunuz? Silopi’de cenazesi yerde kalan anamızın adıdır. Bakın, sizin savcılarınız bu kelimelere “suç dili” diyor ve bunları ‘suç’ diye, bu şekilde iddianameye yazıyor. Neyi savunuyorsunuz, neyi? Neyi savunuyorsunuz? Şimdi çıkacaksınız, diyeceksiniz ki: ‘Biz Kürtçeyle ilgili bunları yaptık’ Bu iddianameyi yazan savcıdan hesap soracak mısınız, sormayacak mısınız?”