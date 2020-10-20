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CHP'li Tanal, TBMM'deki televizyonları çekti, Bahçeli'ye göndermede bulundu: 'İsrafa son’ kampanyası başlatın

"'Askıda Ekmek' uygulamasından önce ‘israfa son’ kampanyası başlatın"

20 Ekim 2020 08:30

CHP'li Mahmut Tanal, TBMM'de koridorlarında bulunan ve kimse izlememesine rağmen açık bırakılan televizyonların görüntülerini paylaşarak, Bahçeli'nin 'askıda ekmek' kampanyasına göndermede bulundu. 

Kimse tarafından izlenmeyen ve TBMM TV'nin açık olduğu televizyonların israf olduğunu söyleyen Tanal,  Bahçeli'nin 'askıda ekmek' kampanyasına göndermede bulunarak "'Askıda Ekmek' uygulamasından önce ‘israfa son’ kampanyası başlatın" dedi. 

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