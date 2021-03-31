CHP'li Tanal Meclis'te isyan etti: 100 tane koyunu 'gözaltına' almışlar, ya koyun gözaltına alınır mı?

TBMM'de Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi’nin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu’nun dünkü birleşimine, “koyunların gözaltına alındığı” tartışması yaşandı.

Güvenlik Soruşturması teklifinin Meclis’teki görüşmeleri sırasında CHP’li vekil Mahmut Tanal, Ceylanpınar’da TİGEM’in arazisinde otladıkları gerekçesiyle çok sayıda koyunun 'gözaltına' alındığını söyledi.

Teklifin görüşmeleri sırasında söz alan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kurulu bulunan, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü arazisinde otladıkları gerekçesiyle çok sayıda küçükbaş hayvanın alıkonularak, kurumun “Hayvan gözaltı merkezlerine” götürüldüğünü duyurdu.

Komisyon sıralarında oturan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’a çağrıda bulunarak sorunun çözüme kavuşturulmasını talep eden Tanal, “Sayın Bakan Yardımcım. Ya, koyun gözaltına alınır mı? Bu koyunların gözaltına alınması hem hayvancılığın geliştirilmesine hem de üretimin geliştirilmesine aykırı, Anayasa'ya aykırı” dedi.

“Türkiye'de insanlar gözaltına alınıyor da koyun ve kuzular da şu anda gözaltına alınıyor Başkanım” ifadelerini kullanan Tanal, çağrısını yineleyerek, “Yani Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısısınız, bu konuda gereğini yapın, hayvanları serbest bırakın” diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, hayvan hakları konusundaki kanun teklifinin Meclis’te beklediğini hatırlatırken, araya giren Tanal, “Başkanım, hayvanları serbest bıraksınlar" dedi.

CHP sıralarından alkışlar yükselirken Akar, Tanal’a sözlerinin anlaşıldığını belirterek, “Buradan yetkililere sesleniyoruz biz de, gözaltına alınan hayvanlar serbest bırakılsın diye biz de yetkililere sesleniyoruz” dedi.

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