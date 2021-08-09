CHP’li Tanal: Elektrik kesintileri yüzünden Urfa genelinde çiftçinin tarladaki ürünü kuruyor

09 Ağustos 2021 14:00
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'daki elektrik kesintilerine dikkat çekerek "Elektrik kesintileri yüzünden Urfa genelinde çiftçinin tarladaki ürünü kuruyor" diye konuştu.
CHP'li Tanal Şanlıurfa'da yaşanan elektrik kesintilerine dikkat çekti. Çiftçilerin elektrik kesintilerinden dolayı zorluk yaşadığını belirten Tanal, kurumuş ekinlerin videosunu paylaşarak şu notu düştü:
"Bereketli topraklara sahip Şanlıurfa, varlık içinde yokluk çekiyor. Elektrik kesintileri yüzünden Harran’dan Akçakale’ye, Ceylanpınar’dan Siverek’e kadar Urfa genelinde çiftçinin tarladaki ürünü kuruyor. DEDAŞ’la el ele veren AKP iktidarı, Urfalı çiftçiyi bitirmeye yemin etmiş!"
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