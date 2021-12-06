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CHP'li Tanal AKP sıralarının boşluğuna dikkat çekti

"AKP milletvekilleri bile inanmıyor''

06 Aralık 2021 13:02

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Meclis'te başlayan bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. Oktay'ın konuşmasını yaptığı sırada, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak AKP'li vekillerin oturuma az sayıdaki katılımına dikkat çekti. 

Tanal paylaştığı videoda, "AKP'li Milletvekilleri önceki yıllara göre bu sene Cumhurbaşkanı yardımcısının bütçe sunuş konuşmasına ilgisiz kalmaktadırlar.Heyecansız bir şekilde kısık şekilde alkışlanıyor ve AKP meclis sıraları önceki yıllara göre boş koltuklar daha çok. AKP milletvekilleri bile inanmıyor.'' ifadelerini kullandı. 

AKPCHPMahmut TanalFuat OktayMeclis

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