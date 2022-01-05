CHP'li Tahsin Tarhan limanların işletme hakkının 49 yıl uzatılmasına tepki gösterdi: 22 liman ihalesiz nasıl devredilir, vicdanım kabul etmiyor

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, limanların işletme devirlerinin ihalesiz olarak uzatılmasına ilişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Anayasa'ya aykırı olduğuna dikkat çekerek "Limanları ihalesiz devrediyoruz. Benim vicdanım el vermiyor. Limanların, işletme hakkını 49 yıl uzatmak bu ülkeye ihanettir. Vicdanım bunu kabul etmiyor" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklif üzerinde şahsı adına söz alan CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, şunları söyledi:

“Henüz daha günü dolacak ilk limanın ihalesi 2028'de yapılacak. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Ak Parti diyor ki: 'Ben gidiyorum. 2023'e de gücüm yok, 2023'e kadar da dayanamıyorum, ne götürürsem kârdır." Onun için şimdiden limanları 49 yıl işletme hakkını uzatmak bu ülkeye ihanettir. 22 liman ihalesiz, rekabetsiz nasıl devredilir. Vicdanım kabul etmiyor. Limanların, işletme hakkını 49 yıl uzatmak bu ülkeye ihanettir."