CHP'li Subaşı: Amaç İBB'yi ekonomik açıdan zor duruma düşürmek, hizmet üretemez hale getirmek

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, toplu ulaşıma getirilen yüzde 40'lık zamdan öğrencilerin muaf olmasına yönelik teklif bir kez daha AKP ve MHP gruplarının girişimiyle “ısrar kararı” olarak kabul edildi.

CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, “Burada amaç belli. Amaç İBB'yi ekonomik açıdan zor duruma düşürmek, hizmet üretemez hale getirmek. Ama bu başarılı olmayacak. Siz ekonomik çöküntüden sorumlusunuz. O sorumluluğa dair bir örnek daha vermiş oldunuz” dedi.

Karar sonrası söz alan Subaşı, alınan kararın maksatlı olduğun savundu. Subaşı, şunları söyledi:

"Döviz fiyatlarının, genel fiyatların elektrik, gıda, doğalgaz, durumu ortadayken mazotun fiyatı ortaydayken böyle bir karar alınması maksatlı diye düşünüyorum. Şimdi mazot 6 lirayken, 90 liraya satıyordunuz burada öğrenci abonman biletini. Ben geçen dönemde buradaydım bunlar eleştiri konusuydu. Mazot bugün 22 lira siz bu teklifle 78 liraya satılması kararı almış oluyorsunuz. Burada amaç belli. Amaç İBB'yi ekonomik açıdan zor duruma düşürmek, hizmet üretemez hale getirmek. Ama bu başarılı olmayacak. Siz ekonomik çöküntüden sorumlusunuz. O sorumluluğa dair bir örnek daha vermiş oldunuz."

"Şimdi ben söz alan arkadaşın mazotu 6 liradan 22 liraya nasıl çıkardılar onu açıklayacak diye düşündüm. Başka bir yere takıldı değerli mevkidaşım. 500 milyon liradan leblebi parası gibi söz ediliyor. 500 milyon liradan söz ediyoruz. Bu Ulaşım Daire Başkanlığı'nın bütçesinin üçte biridir. Biz öğrencilere indirim yaptık, hatırlayın. 2019'da yüksek bir indirim yaptık. Hatta hep beraber yaptık. Rakamları siz de biliyorsunuz. Şimdi bu indirim tamamen popülist niyetlerle hani UKOME'de baskıyla toplumsal baskıyla bir artış kararı alındı. Onu acaba nasıl absorbe ederiz diye yapılmış siyasi bir hamle. Başka hiçbir anlamı yok. Şimdi çiftçiler ne yapacak? Hadi öğrencilere yaptık. 6 liradan 22 liraya çıkmış mazotu çiftçi nasıl kullanacak? Taşımacılar nasıl kullanacak? Var mı onların cevabı? Öğrenciler, okumuş çocuklar hepsi buradaki numaraları görüyor arkadaşlar. Hiç merak etmeyin." (ANKA)