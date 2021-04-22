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CHP'li Sezgin Tanrıkulu, kripto paralarla ilgili verdiği soru önergesini paylaştı: Bu soruları 3 yıl önce sormuşuz, herhangi bir önlem alınmadı

"Bu soruları bundan tam 3 yıl sormuşuz ve sonuçta bir düzenleme yapılmadı, herhangi bir önlem alınmadı"

22 Nisan 2021 16:40

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu,  5 Ocak 2018 tarihinde dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'a verdiği soru önergesine verilen yanıtı paylaşarak "Sadece ve sadece öneri var yurttaşlarımıza. Yani Hükümetin, devletin alması gereken tedbirle ilgili hiçbir şey yok" dedi. 

Kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurt dışına çıktığı iddialarının ardından kripto paralar üzerinden vatandaşların dolandırılmasına yönelik konuşan Tanrıkulu, "Bu soruları bundan tam 3 yıl önce 5 Ocak 2018 tarihinde sormuşuz ve sonuçta bir düzenleme yapılmadı, herhangi bir önlem alınmadı" dedi. 

"Hükümet kripto para dolandırıcılığını engellemek veya yatırımlar sebebiyle doğabilecek mağduriyetlerin için herhangi bir yasal düzenleme çalışası yapmakta mıdır?" sorusuna verilen yanıtı da paylaşan Tanrıkulu, şöyle dedi:

"Evet bu sorumuza süresinden sonra bir cevap verilmiş o cevaba ilişkin olarak ta Başbakan Yardımcısı o cevabı vermiş. Şunu söylüyor Başbakan Yardımcısı verdiği cevapta, cevap ta şurada Merkez Bankasının cevabını iliştirmiş ve Meclis Başkanlığı vasıtasıyla tarafımıza göndermiş. Şunu söylüyor: Değerlendirmeler sonrasında kripto paralarla işlem yapan kişilerin herhangi bir zarara uğramamaları için dikkatli olmaları gerektiği vurgulanarak kripto paralar ile ilgili işlem yaptıklarında olumsuzluklarla karşılaşabileceklerinin farkında olmaları gerektiği belirtilmiştir. Yani sadece ve sadece öneri var yurttaşlarımıza. Yani Hükümetin, Devletin alması gereken tedbirle ilgili hiçbir şey yok. Eğer bununla ilgili işlem yapıyorsanız dikkatli olun diyor. Kim diyor? Bu Hükümet diyor."

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin TanrıkuluFaruk Fatih ÖzerThodex’2 milyar dolar

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