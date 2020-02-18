CHP'li Sezgin Tanrıkulu: Delilleri toplamayan, savunmaya süre vermeyen bir mahkeme, mahkumiyet kararı veremez

Gezi Davası'nın karar duruşması görülürken, duruşmayı izleyen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, davaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tanrıkulu, "Ceza kanunu çok açık. Bu koşullarda, delilleri toplamayan, savunmaya süre vermeyen bir mahkeme mahkumiyet kararı veremez" dedi.

Mahkemenin sanıkların bütün taleplerini reddettiğine değinen Tanrıkulu, "Yargılanan dostlarımızın süre talepleri de reddedildi. Avukatlar savunma yapıyorlar. Savunmada, mütalaadan önce mutlaka delillerin toplanmasını ifade etmişlerdi. Tanıkları hazır bulundurmuşlardı. Ama mahkeme, ceza mahkemesi yasasına tamamen aykırı bir şekilde tanıkları dinlemedi. Kısacası, avukatların ve sanıkların savunmaya dair hiçbir talebi kabul edilmedi" diye konuştu.