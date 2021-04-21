CHP'li Sera Kadıgil'den Kod-29 tepkisi: Kadın işçiler sürekli bir 'namusuzluk' yapmadıklarını ispatlamaya çalışıyor

HDP’nin işsizlik ve kadın istihdamı grup önerisi üzerine TBMM'de CHP adına söz alan CHP Miletvekili Sera Kadıgil,pandemi sürecinde işten çıkarmaların yasak olmasına rağmen binlerce kişinin 'Kod-29' gerekçesiyle işten çıkarıldığını söyledi. Kod-29 nedeniyle yaklaşık 50 bin kadının 'damgalandığını' söyleyen Kadıgil, "Kadın işçiler “Kendilerine kötü gözle bakıldığı için utandıklarını” sürekli bir “namussuzluk” yapmadıklarını ispat çabasına girdiklerini söylüyorlar “ dedi.

"Yeni düzenleme sadece yeni “fişleme” kategorileri oluşturdu"

İşten çıkarmanın yasaklandığı pandemi sürecinde işverenin çıkış yolu olarak kullandığı Kod-29'a Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından getirilen düzenlemenin sadece yeni “fişleme” kategorileri oluşturduğunu söyleyen Kadıgil, "Peki, patronun bu fişleme işlemi tek taraflı yapmasını sınırlayacak en küçük bir tedbir getirildi mi? Patrona bir kanıt sunma sorumluluğu yüklendi mi? İşten çıkarma yasağına ilişkin istisnalar kaldırıldı mı? Elbette hayır! Ne yaptı Bakanlık, sevgili patronlarımıza farklı kategorilerde işçi fişleme imkanı tanıdı” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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