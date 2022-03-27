CHP'li Selin Sayek Böke: Asgari ücret temel haktır, birinin lütfuyla verilmez

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, "Asgari ücret temel haktır, birinin lütfuyla verilmez" dedi.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, yüksek enflasyon nedeniyle açlık sınırının altında kalan asgari ücretin düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Böke Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın asgari ücret ile ilgili açıklamasını“Asgari ücretliye birinin verdiği değil, temel hakkını aldığı bir düzenlemenin yapılması gerekiyor, asgari ücret temel haktır, birinin lütfuyla verilmez” ifadeleriyle değerlendirdi.

KRT TV’de 'Semra Topçu ile Haftanın Panoraması' programına katılan Böke, “Nureddin Nebati, keyfi ve kuralsız düzenin temsilcisi. Yandaşlık, siyasi sadakat üzerinden 3-5 maaş alanların kurduğu düzenin krizini yaşıyoruz. Kamu kaynaklarını paylaşanların iktidarı bu” dedi.

Böke, asgari ücret hakkında özetle şu görüşleri dile getirdi:

“İki şeyi ortaya koymak gerekiyor; birincisi düzen vatandaşını çalışırken yoksulluğa mahkûm ediyor. İşsizliğe mahkûm ediyor. Bu düzenin değişmesi gerek. İkincisi ağır enflasyon yükü altında asgari ücretin çok hızla eridiği ve kronikleşen bir enflasyon gerçekliği olduğu için de erimeye devam edeceğini biliyoruz. TÜİK’in makyajlı verilerine göre dahi bugün tüketicinin enflasyonu yüzde 54 ama üreticinin maliyet enflasyonu yüzde yüzü aşmış vaziyette. Bu makasın açılmış olması önümüzdeki dönemde enflasyonun daha da yükseleceğini dolayısıyla bugün açlık sınırı altında kalan asgari ücretin yarın daha da aç bırakacak bir düzeyde kalacağına işaret ediyor.

“Asgari ücret 4253 TL, açlık sınırı 4550 TL. 10 milyon insan açlık sınırının altında. Asgari ücretin ağır enflasyon yükü altında erimeye devam edeceğini biliyoruz. Asgari ücret mutlaka artırılmalı.

Dolayısıyla bir düzeltme yapılmalı. Enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir yerde asgari ücrete mahkûm edilmiş olan ücretlinin mutlaka yaşamsal olarak temel hakkını aldığı; birinin verdiği değil, temel hakkını aldığı bir düzenlemenin yapılması gerekiyor. Bu bir haktır birinin lütfuyla verilmez.”

Ekonomist Profesör Doktor Esfender Korkmaz da yaşanan ekonomik koşullarda Asgari Ücret Tespit komisyonun her ay toplanıp, her ay asgari ücreti güncellemesi gerektiğini vurguladı. Korkmaz, “Hesaplamalarıma göre mutfak enflasyonu yüzde 67. Böyle bir ortamda asgari ücreti artırmak zorundasınız” dedi.