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CHP'li Şeker, sağlık çalışanlarının haklarıyla ilgili konuşmasında çakar kullandı; ''Ambulansların uyarısıyla uyarıyoruz''

''AKP ve MHP oylarıyla öneri reddedildi''

01 Mart 2022 20:50

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, TBMM Genel Kurulu'nda sağlık personelinin hakları ile ilgili konuşurken kürsüde sembolik olarak çakar kullandı. 

''AKP ve MHP oylarıyla öneri reddedildi''

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel o anları şu notla paylaştı;

''Milletvekilimiz @draliseker TBMM Genel Kurulu'nda sağlık personelinin hakları ile ilgili konuşurken' 'Beyaz önlükle anlattık dinlemediniz. Şimdi bizlerin hayatlarını kurtaran ambulansların uyarısıyla uyarıyoruz' dedi çakarları açtı ancak yine AKP ve MHP oylarıyla öneri reddedildi.''

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