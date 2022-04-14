CHP'li Şeker, Erzincan İliç’ten paylaştı: Anagold Altın, keşif sahasına girmemizi engelledi

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, dün Erzincan İliç’teki Çöpler Madeni’nde keşif sahasına girmelerinin engellendiğini öne sürdü.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda " İliç altın madenindeki siyanür ve asit havuzlarının Fırat nehri ile Keban, Karakaya ve Atatürk barajlarına karışarak bütün Anadolu’yu tehdit etmesi riskini umursamayan Anagold Altın; hakimin onayına rağmen 'güvenlik ve sağlığımız gerekçesiyle' keşif sahasına girmemizi engelledi!" dedi.

Şeker tweet'inde şunları yazdı;

"Anadolu toprakları, tarihte görülmemiş büyüklükte bir çevre katliamı riskiyle karşı karşıya"

"Anagold Altın şirketinin Erzincan, İliç Çöpler Altın Madeni'nde kapasite artışı için alınmış ÇED raporuna, TMMOB Makine Mühendisleri Odası’nın açmış olduğu iptal davasının bilirkişi keşfi için bugün Orhan Sarıbal birlikte İliç’teydik.

TMMOB, çevre ve ekoloji örgütleri ile birlikte maden sahasının dışında asit havuzlarının hemen yanında düzenlenen basın açıklamasına katıldık.

Bilim insanları uyarıyor. Çevre halkı uyarıyor. Biz de bir kez daha İliç’ten uyarıyoruz. Anadolu toprakları, Amerikan ortaklı maden şirketinin İliç Çöpler maden işletmesi nedeniyle tarihte görülmemiş büyüklükte bir çevre katliamı riskiyle karşı karşıyadır.

Erzincan İliç Çöpler maden işletmesinin maden sahasını büyütmekle ilgili Çed raporu derhal iptal edilmelidir. Madenin faaliyetlerine son verilmeli, siyanür ve sülfürik asit havuzları çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmelidir.